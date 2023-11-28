Орбакайте выступит на сцене с патриотом SHAMAN’ом после выхода в цветах украинского флага

Публика никак не может понять настроения Кристины Орбакайте относительно того, что творится в мире. Поклонники семьи Пугачевой уже поняли, что все, кроме Галкина*, решили отмалчиваться о том, что думают на самом деле.
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