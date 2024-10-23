Болеем за новоаннинских хоккеистов 🏒🏒🏒 В Борисоглебске на ледовой арене "Айсберг" стартовал открытый турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд, посвященного первым тренерам по хоккею в г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Болеем за новоаннинских хоккеистов 🏒🏒🏒 В Борисоглебске на ледовой арене "Айсберг" стартовал открытый турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд, посвященного первым тренерам по хоккею в г.