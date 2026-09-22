Кайя играла роль пай-девочки, пока Пресли летел в бездну. Что происходило за фасадом благополучной семьи Синди Кроуфорд

Буквально в прошлом месяце Кайя упоминала в интервью, что гордится братом, который осмелился откровенно заговорить с миром о проблемах с зависимостями.
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