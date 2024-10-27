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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» в 10-й раз разгромила «Реал» в XXI веке. У «Мадрида» 3 крупные победы в класико

В субботу «блауграна» победила в класико в рамках Ла Лиги со счетом 4:0. Ранее «Барселона» громила «Реал» в 2022 году (4:0), в 2019-м (3:0 в Кубке Испании), в 2018-м (5:1), в 2017-м (3:0), в 2015-м (4:0), в 2010-м (5:0), в 2009-м (6:2), в 2005-м (3:0) и в 2004-м (3:0).

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