Над регионами России за три часа уничтожили и перехватили 112 БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны за период с 21:00 27 мая до 00:00 28 мая успешно сбили и перехватили в общей сложности 112 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны России.
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