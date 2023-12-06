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Царьград

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Путин вспомнил как мама его "наказала", когда он был ребёнком

Путин вспомнил как мама его "наказала", когда он был ребёнком

Глава России Владимир Путин поделился самыми тёплыми воспоминаниями из детстваВ ходе заседания наблюдательного совета "Движения первых" в Пятигорске президента России Владимира Путина попросили вспомнить и поделиться самым добрым детским воспоминанием, которое связано с семьёй.

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