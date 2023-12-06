Путин вспомнил как мама его "наказала", когда он был ребёнком

Глава России Владимир Путин поделился самыми тёплыми воспоминаниями из детстваВ ходе заседания наблюдательного совета "Движения первых" в Пятигорске президента России Владимира Путина попросили вспомнить и поделиться самым добрым детским воспоминанием, которое связано с семьёй.
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