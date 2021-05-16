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Раскрыты подробности массовой автоаварии на объездной трассе во Владивостоке

Раскрыты подробности массовой автоаварии на объездной трассе во Владивостоке

В субботу, 15 мая, массовое ДТП произошло на объездной трассе в сторону Патрокла. Автовладельцы, спровоцировавшие массовую автоаварию, привлечены к административной ответственности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МВД России по Приморскому краю.

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