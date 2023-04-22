Монтгомери после 4:2 с «Флоридой»: «Сегодня мы увидели хоккей «Бостона». Пассажиров у нас не было»

«Брюинс» обыграли «Пантерс» и вышли вперед в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1). Команда была вынуждена играть без форвардов Патриса Бержерона (не поехал на выезд, может сыграть в 5-м матче серии) и Давида Крейчи (не попал в состав в последний момент из-за травмы, вероятность участия в 4-м матче – 50/50, как было сказано).
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