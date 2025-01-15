Власти за 32 миллиона ищут автора проекта для будущей хоккейной арены в Барнауле

Достраивать объект планируют в ближайшие годы Власти Алтайского края готовы заплатить около 32 миллионов рублей компании, которая разработает проектно-сметную документацию новой ледовой арены на проспекте Сибирском в Барнауле.
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