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«Индиана» готова предложить Максу Струсу 48 млн долларов на 3 года

«Индиана» вступила в борьбу за атакующего защитника «Майами» Макса Струса. По информации инсайдера Марка Стейна, «Пэйсерс» «серьезно рассматривают» возможность предложить Струсу трехлетнее продление контракта на 48 млн долларов.

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