В Тунисе начался политический кризис

Председатель Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) Туниса, лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши в воскресенье обвинил президента страны Каиса Саида в действиях, направленных против конституции республики.
Председатель Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) Туниса, лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши в воскресенье обвинил президента страны Каиса Саида в действиях, направленных против конституции республики.
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