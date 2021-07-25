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В Тунисе начался политический кризис

В Тунисе начался политический кризис

Председатель Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) Туниса, лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши в воскресенье обвинил президента страны Каиса Саида в действиях, направленных против конституции республики.

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