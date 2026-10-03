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Царьград

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Задымление на "Тульской": 250 человек эвакуировались самостоятельно

Задымление на "Тульской": 250 человек эвакуировались самостоятельно

3 октября на станции метро "Тульская" в Москве из-за задымления эвакуировались около 250 человек. Движение поездов от "Серпуховской" до "Нагорной" временно остановлено.

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