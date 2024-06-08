Американская пресса сочла разработку межспутниковой связи российской компанией аналогом сети Starlink компании Илона Маска Американская пресса сочла разработку межспутниковой связи российской компанией аналогом сети Starlink компании Илона МаскаПредставленная российской компанией «Бюро 1440» разработка в сфере лазерной межспутниковой связи представляет собой ответ на американскую систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.
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