Политика как она есть

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Фейк: в результате атаки дронов ВСУ уничтожена военная часть в Кубинке

Фейк: в результате атаки дронов ВСУ уничтожена военная часть в Кубинке

О чем фейк В результате атаки дронов ВСУ на Московскую область была уничтожена военная часть в Кубинке.

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Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Почему 5 украинских беспилотников долетел почти до Москвы и не были сбиты раньше? Вот главный вопрос!
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19 час.
J
Jubar
Уроды
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18 час.
Валерий Фоменков
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15 час.

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