О чем фейк В результате атаки дронов ВСУ на Московскую область была уничтожена военная часть в Кубинке.
Фейк: в результате атаки дронов ВСУ уничтожена военная часть в Кубинке
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИА
Ирина Александровна
Почему 5 украинских беспилотников долетел почти до Москвы и не были сбиты раньше? Вот главный вопрос!
Ответить
19 час.
J
Jubar
Уроды
Ответить
18 час.
Валерий Фоменков
Голубенькие укро-жиды мечтают. Мечты, мечты... Не по зубам Россия фашингтону! А будут упорствовать... Терпелив русский народ, но и у него терпение не бесконечно.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии