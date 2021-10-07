Грузовик загорелся на трассе «Кола» в Карелии

Дальнобойщик спас свой автомобиль от огня в Лоухском районе 6 октября в 17 часов 34 минуты на пульт Единой службы спасения Лоухского района поступило сообщение о пожаре в автомобиле Iveko, который произошел на 1036-м километре трассы «Кола».