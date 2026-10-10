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Овечкин осознал, что бессилен перед возрастом? Он мог остаться в Америке на два года, но сам отказался от контракта

Овечкин осознал, что бессилен перед возрастом? Он мог остаться в Америке на два года, но сам отказался от контракта

«Понял, что для него теперь все будет по-другому».На протяжении всего лета подписание нового контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном» было главной интригой.

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