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Фетисов — о первой шайбе Овечкина в сезоне: он по природе снайпер

Фетисов — о первой шайбе Овечкина в сезоне: он по природе снайпер

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал первую заброшенную шайбу российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

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