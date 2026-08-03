Расчёты БПЛА ВС России уничтожили опорники ВСУ в Харьковской области

Расчёты БПЛА войск БпС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками и опорные пункты подразделений украинских оккупантов в зоне проведения СВО в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
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