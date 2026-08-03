RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Расчёты БПЛА ВС России уничтожили опорники ВСУ в Харьковской области

Расчёты БПЛА ВС России уничтожили опорники ВСУ в Харьковской области

Расчёты БПЛА войск БпС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками и опорные пункты подразделений украинских оккупантов в зоне проведения СВО в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии