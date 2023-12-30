Хотя бы не банкой огурцов: на украинском телевидении заявили, будто БПЛА Bayraktar сбил российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22

В эфире одного из украинских телеканалов ведущая телемарафона, продолжающегося с начала российской спецоперации, задавая вопрос эксперту, заявила, будто бы беспилотник ВСУ турецкого производства Bayraktar в небе над Курской об.
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