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Хотя бы не банкой огурцов: на украинском телевидении заявили, будто БПЛА Bayraktar сбил российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22

Хотя бы не банкой огурцов: на украинском телевидении заявили, будто БПЛА Bayraktar сбил российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22

В эфире одного из украинских телеканалов ведущая телемарафона, продолжающегося с начала российской спецоперации, задавая вопрос эксперту, заявила, будто бы беспилотник ВСУ турецкого производства Bayraktar в небе над Курской об.

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