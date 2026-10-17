Подборка лучших комментариев читателей за неделю с 11 по 17 октября, орфография и пунктуация авторов сохранены.
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