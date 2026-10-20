Артём Карманов — единственный сын Ольги Орловой от первого брака. Ему 24. Блогов он не ведёт, по красным дорожкам не ходит, невесту маме не представляет — и до сих пор живёт в родительском доме, вместе с мамой и её мужем.
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