Эксперт объяснил, почему подростки становятся жертвами украинских мошенников

Он прокомментировал обвинение студента в теракте на железной дороге.фото: vk.com/rosgvard_officialМолодые люди часто становятся объектами воздействия, но юношеский возраст на стоит принижать, как возраст недостаточного развития.
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