Ушел из жизни бывший губернатор Кировской области, экс-депутат Госдумы Николай Шаклеин

Ушел из жизни бывший губернатор Кировской области, экс-депутат Госдумы, сенатор Николай Шаклеин.Шаклеин скончался после продолжительной болезни на 80 году жизни.
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