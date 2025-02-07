Дата Chernobylite 2, подробности Avowed, Е3 заменит iicon, конец Re: Verse, оценки Civilization VII… Иг...

Дата Chernobylite 2, подробности Avowed, Е3 заменит iicon, конец Re: Verse, оценки Civilization VII…Игроки встретили Sid Meier’s Civilization VII очень противоречивыми оценками, The Farm 51 назвала дату выхода Chernobylite 2: Exclusion Zone, теперь заброшенные в раннем доступе Steam игры будут получать клеймо, Obsidian ответила на вопросы об Avowed, Respawn поделилась деталями 24-го сезона Apex Legends, организаторы «возродят» Е3 в виде новой выставки iicon, в Сети появились слухи о содержимом Metal Gear Solid: Master Collection Vol.