Al-Mayadeen: военная база США на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу

Военная база Соединенных Штатов в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al-Mayadeen Отмечается, что по американской военной базе в районе Эш-Шаддади было выпущено пять ракет.