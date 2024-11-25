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Al-Mayadeen: военная база США на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу

Военная база Соединенных Штатов в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al-Mayadeen Отмечается, что по американской военной базе в районе Эш-Шаддади было выпущено пять ракет.

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