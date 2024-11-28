Строительство подвесных мостов на Ольхоне обернулось уголовным делом

На Ольхоне возбуждено уголовное дело из-за строительства подвесных мостов на мысе Саган-Хушун. Этим летом работники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» проводили строительные работы на объекте культурного (археологического) наследия.
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