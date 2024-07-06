РЕН ТВ: чучела с лицами Байдена и Нетаньяху установили на протестах в Париже

В столице Франции прошел митинг за свободу Палестины. В ходе акции на улицах Парижа появились импровизированные чучела с лицами президента США Джо Байдена и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщило РЕН ТВ.
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