Этнический взрыв: Азербайджанцы России требуют извинений от Толстого за сравнение с мафией

А может этим..., еще и шербет сварить...?! Не нравится, Пиз...те к себе домой..., переживем ваше отсутствие в России!

Sergey Matsyuk

Кто-кто там вякает,представитель какого уала? Ох-ре-неть. Теперь "туда, сюда, пошёл нах..й не мешай" мнение свое имеет. С дерева слез, каменный топор на полку положил и вязать начал. Да после этого их всех безразбору в теплушки или в Магадан, или обратно в аул