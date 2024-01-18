Этнический взрыв: Азербайджанцы России требуют извинений от Толстого за сравнение с мафией

Avia.pro - Новости Союз азербайджанцев России выразил своё недовольство и требует официальных извинений от вице-спикера Госдумы России Петра Толстого за его высказывания, в которых он сравнил этнические диаспоры с криминальными структурами.
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