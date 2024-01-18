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Этнический взрыв: Азербайджанцы России требуют извинений от Толстого за сравнение с мафией

Этнический взрыв: Азербайджанцы России требуют извинений от Толстого за сравнение с мафией

Avia.pro - Новости Союз азербайджанцев России выразил своё недовольство и требует официальных извинений от вице-спикера Госдумы России Петра Толстого за его высказывания, в которых он сравнил этнические диаспоры с криминальными структурами.

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Комментарии
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М
Марк
мммммм
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3 час.
АФ
Антон Федоров
А может этим..., еще и шербет сварить...?! Не нравится, Пиз...те к себе домой..., переживем ваше отсутствие в России!
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2 час.
Sergey Matsyuk
Кто-кто там вякает,представитель какого уала? Ох-ре-неть. Теперь &quot;туда, сюда, пошёл нах..й не мешай&quot; мнение свое имеет. С дерева слез, каменный топор на полку положил и вязать начал.  Да после этого их всех безразбору в теплушки или в Магадан, или обратно в аул
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1 час.

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