Клиент PARI поставил 2 миллиона рублей на победу «Спартака» во 2 туре. Чистый выигрыш – почти миллион

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Букмекерская компания PARI поделилась данными по итогам второго тура РПЛ. Лучшим матчем второго тура РПЛ по обороту стала встреча «Спартака» и «Балтики», которая проходила на поле красно-белых.