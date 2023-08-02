Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

111 подписчиков

Клиент PARI поставил 2 миллиона рублей на победу «Спартака» во 2 туре. Чистый выигрыш – почти миллион

Букмекерская компания PARI поделилась данными по итогам второго тура РПЛ.  Лучшим матчем второго тура РПЛ по обороту стала встреча «Спартака» и «Балтики», которая проходила на поле красно-белых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх