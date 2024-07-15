Саудовская Аравия пригрозила G7 из-за конфискации российских активов. На кону миллиарды евро

Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги Евросоюза (ЕС). По данным источников, представители арабского государства дали «четкий сигнал» Западу о необходимости соблюдать нормы международного права.
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