Время платить по счетам. Русские хакеры прибыли в Нидерланды Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.
Допрыгались. Русские хакеры взломали управление Пентагона
Комментарии
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Н
Николай
МОЛОДЦЫ! Ура!!! Подсыпьте им перцу!!! ВОТ, истинные патриоты РОССИИ!!!
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9 час.
Людмила Лиханова
Работайте, братья на своем очень нужном месте на благо России! РЕСПЕКТ и УВАЖЕНИЕ !
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2 час.
Людмила Лиханова
Ну не вам же отправлять. Адресок другой: соответствующие спецорганы РФ. А они точно знают КАК применить эти сведения.
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2 час.
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