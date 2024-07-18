Захарова упрекнула фон дер Ляйен в нарушении прав трансгендеров* и небинарных личностей

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова упрекнула председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в нарушении прав трансгендеров (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и небинарных личностей.
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