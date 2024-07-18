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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Захарова упрекнула фон дер Ляйен в нарушении прав трансгендеров* и небинарных личностей

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова упрекнула председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в нарушении прав трансгендеров (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и небинарных личностей.

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