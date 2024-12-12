Оперативной паузы не будет! На Покровское направление ВСУ бросили свежие силы: наши без остановки наступают

Несмотря на переброску нескольких хорошо подготовленных батальонов ВСУ для усиления этого участка, наши подразделения продолжают наступление, создавая давление на позиции противника в Песчаном и Чунишином.
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