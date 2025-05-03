Весенний уход за деревьями и кустарниками: советы по обработке и защите растений Юлия ЧелкановаОбрабатывать деревья и кустарники весной — ключевая задача для каждого садовода, ведь именно в этот период начинается активный рост растений.
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