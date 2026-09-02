Ко дню знаний в отделе МВД России по Чистопольскому району принимали особенных гостей — двенадцать детей сотрудников полиции, которым предстоит впервые переступить порог школы.
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