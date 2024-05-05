В России упал спрос на детские лагеря у моря

Спрос на детские лагеря у моря снизился, рассказала «Известиям» глава комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху и активному туризму, гендиректор компании «Диал-тур» Татьяна Иванова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии