Ученые: бруцеллез развивался в древности вместе с развитием скотоводства

Исследования древней ДНК животных, которые показали, что возбудители бруцеллеза развивались вместе с развитием скотоводства у древних людей в период неолита, провела международная группа генетиков и археологов, 26 июля сообщает пресс-служба Университетского колледжа Дублина (Тринити).
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