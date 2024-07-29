Ученые: бруцеллез развивался в древности вместе с развитием скотоводства

Исследования древней ДНК животных, которые показали, что возбудители бруцеллеза развивались вместе с развитием скотоводства у древних людей в период неолита, провела международная группа генетиков и археологов, 26 июля сообщает пресс-служба Университетского колледжа Дублина (Тринити).