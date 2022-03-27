РИА «Новости»: Фигуристка Щербакова задумалась о завершении карьеры из-за «сумбурного будущего»

Фигуристка Анна Щербакова может завершить карьеру после нынешнего сезона, передает РИА «Новости». По ее словам, на такое решение может повлиять неопределенность относительно будущего участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
Фигуристка Анна Щербакова может завершить карьеру после нынешнего сезона, передает РИА «Новости». По ее словам, на такое решение может повлиять неопределенность относительно будущего участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
Свежие комментарии