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Одиночество в отеле, счастье в «Рубине», билеты от Эдегора: чем живет Слуцкий

Одиночество в отеле, счастье в «Рубине», билеты от Эдегора: чем живет Слуцкий

Интервью Нобелю. Леонид Слуцкий дал интервью Нобелю Арустамяну для ютуб-канала Nobel. Темы разнообразные: от психологии китайцев до критики тренера из-за вылета «Рубина», от героя ютуба до нежелания работать в России, от страхов до отношения к старости.

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