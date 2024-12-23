Одиночество в отеле, счастье в «Рубине», билеты от Эдегора: чем живет Слуцкий

Интервью Нобелю. Леонид Слуцкий дал интервью Нобелю Арустамяну для ютуб-канала Nobel. Темы разнообразные: от психологии китайцев до критики тренера из-за вылета «Рубина», от героя ютуба до нежелания работать в России, от страхов до отношения к старости.