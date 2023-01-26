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Шарунас Ясикявичюс после поражения в Эль-Класико: «Классическое поражение»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение от «Реала» (86:91 ОТ) в гостевом матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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