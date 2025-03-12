Захарова на фоне переговоров США и Киева призвала следить за новостями из Москвы

Официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова на фоне переговоров Соединенных Штатов и Киева в Джидде (Саудовская Аравия) призвала следить за новостями не оттуда, а из Москвы, где формируется позиция Российской Федерации.