Захарова на фоне переговоров США и Киева призвала следить за новостями из Москвы

Официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова на фоне переговоров Соединенных Штатов и Киева в Джидде (Саудовская Аравия) призвала следить за новостями не оттуда, а из Москвы, где формируется позиция Российской Федерации.
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