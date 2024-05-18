Политика как он...
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Политика как она есть

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"Берут миллион в кредит, чтобы уволиться". Какая катастрофа в ведомстве Колокольцева

"Берут миллион в кредит, чтобы уволиться". Какая катастрофа в ведомстве Колокольцева

Помните наши призывы к полиции во время резонансных дел с мигрантами? То полицейских бьют у "Садовода", то в "Крокус" они приезжают через час, то, мол, на обращения об угрозах говорят "когда что-то случится - тогда и приходите".

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Надо ещё запретить все подработки для полиции Поднять зарплаты до 100 тыс руб семейным и 75 тыс без семьи, денег в стране хватает Один Тима Иванов мог кормить в месяц чуть ли не все МВД, чтобы было до 100 тыс В МУРе до 1991 г было простое правило - с изъятых денег у аферистов, спекулянтов, всех видов жулья на рынках, на перепродажах и тп пойманных с поличным полагалась премия от суммы денег жулья Если потом товары и тп сдавались в торговую сеть, то товар оценивался и также поступали проценты его стоимости в пользу соответствующего подразделения Те система поощрения должна быть оплачена ВЛАСТЬЮ, а не подработками или незаконными поборами Все штрафы ГИБДД можно начислять  на их счета, и власти отдавать оговорённый процент И тд и тп
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1 д.
Житель Империи
А не много ли генеральш в МВД? Пресс служба- генеральша Волк…, там и в лейтенантском чине вполне может справиться сотрудник. И зарплаты у них согласно званиям а не должности.
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1 д.
Alex Nемо
Вы не в курсе что помимо оплаты за звание есть еще и вторая часть - за должность. Например начальник отдела в УВД в звании капитана получает гораздо меньше чем капитан в звании но занимающий должность начальника отделения УВД.
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19 час.

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