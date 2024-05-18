"Берут миллион в кредит, чтобы уволиться". Какая катастрофа в ведомстве Колокольцева

ВТ

Врам Тавризов

Надо ещё запретить все подработки для полиции Поднять зарплаты до 100 тыс руб семейным и 75 тыс без семьи, денег в стране хватает Один Тима Иванов мог кормить в месяц чуть ли не все МВД, чтобы было до 100 тыс В МУРе до 1991 г было простое правило - с изъятых денег у аферистов, спекулянтов, всех видов жулья на рынках, на перепродажах и тп пойманных с поличным полагалась премия от суммы денег жулья Если потом товары и тп сдавались в торговую сеть, то товар оценивался и также поступали проценты его стоимости в пользу соответствующего подразделения Те система поощрения должна быть оплачена ВЛАСТЬЮ, а не подработками или незаконными поборами Все штрафы ГИБДД можно начислять на их счета, и власти отдавать оговорённый процент И тд и тп