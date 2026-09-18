В Перми 27 автобусов перейдут на график будней 19–20 сентября

Режим работы ряда автобусных маршрутов в Перми будет изменён на предстоящих выходных. Как сообщили в городском департаменте транспорта, 19 и 20 сентября транспорт, следующий рядом с избирательными участками, перейдёт на расписание буднего дня.
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