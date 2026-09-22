Поле битвы – космос: Вашингтон снял неопределённость вокруг оружия на орбите. Москва готовит ответ

Министр ВВС США заявил, что на орбите уже есть средства контроля пространства для защиты войск. Кремль потребовал убрать любое оружие из космоса.
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