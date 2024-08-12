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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» хочет продать игроков на 200 млн фунтов. Лукаку, Галлахер, Броя, Чилуэлл – среди кандидатов на трансфер (Daily Mail)

По сведениям Daily Mail, лондонцы рассчитывают выручить 200 млн фунтов, продав девятерых. Ромелу Лукаку, Трево Чалоба и Армандо Броя в общей сложности оцениваются в 70 млн, за Конора Галлахера хотят получить 35 млн, Карни Чуквуэмека может быть продан за 30 млн.

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