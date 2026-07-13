Названы снижающие риск болезней сердца овощи

Некоторые овощи защищают сердце и обмен веществ эффективнее других. Австралийские ученые выяснили, что у молодых людей более высокое потребление бобовых и крестоцветных овощей связано с меньшим риском развития кардиометаболических нарушений.
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