Трампу предложили сделать «американский язык» государственным в США В США разгорелся любопытный лингвистический спор.
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Трампу предложили сделать «американский язык» государственным в США В США разгорелся любопытный лингвистический спор.
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