Насильник ребенка зашил себе рот в колонии на Алтае. Комментарий УФСИН

Дать объяснение по поводу случившегося мужчина отказался В Алтайском крае осужденный, отбывающий наказание в ИК-5 в Рубцовске, 2 марта совершил акт членовредительства, а 4 марта объявил об отказе от приема пищи, сообщили в региональной ФСИН.
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