Байден объяснил существованием Трампа желание остаться президентом

Global Look Press/Chris Kleponis/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден заявил, что, скорее всего, не стал бы повторно баллотироваться на пост американского лидера, если бы не существование Дональда Трампа.
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