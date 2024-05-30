Биолог рассказал, какие овощи не стоит сажать по соседству

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов 30 мая рассказал «Известиям», какие овощи не стоит сажать рядом, и объяснил почему.
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